Labirynt w konopi. W gminie Żelazków powstała nietypowa atrakcja. ZDJĘCIA

Labirynt w konopi w Jankowie

- Zawsze mieliśmy w tym miejscu kukurydzę, a teraz postanowiliśmy spróbować czegoś innego. W tym roku po raz pierwszy posialiśmy konopie i przy okazji zrodził się pomysł, żeby zrobić tu labirynt, podobny do tych organizowanych w polach kukurydzy – mówi Ewa Bączkiewicz, właścicielka pola konopi. - Chcieliśmy trochę odczarować te roślinę , bo ma ona ogrom zastosowań. Jest używana w praktycznie każdej gałęzi przemysłu. W Wielkopolsce są uprawiane pola konopi o różnych odmianach, ale labiryntu konopi z tego co wiemy to w Polsce nie ma. 10 lat temu było w Kurozwękach. – dodaje.

Powierzchnia labiryntu wynosi 3,8 ha, same ścieżki mają około hektara, stąd zwiedzający spędzają w labiryncie około godziny i 20 minut. Zasiane konopie to odmiana białobrzeska, sięgająca nawet do 3,5 m, nie stanowiąca zagrożenia narkotycznego. Roślina ma bardzo szerokie zastosowanie: w farmakologii, przemyśle spożywczym, odzieżowym, meblarskim, samochodowym, w budownictwie, nasiona są także wykorzystywane jako karma dla ptaków. Odmiana jest wpisana do wspólnotowego katalogu odmian roślin uprawnych Unii Europejskiej, uzyskała aprobatę Colorado Department of Agriculture – USA.