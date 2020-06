Ławki i altany z osiedla Korczak jednak nie będą przeniesione w inne miejsce ZDJĘCIA

Mieszkańcy narzekali, że postawione z budżetu obywatelskiego ławki i wiaty stały się miejscem spotkań osób spoza osiedla, którzy spożywali w tym miejscu alkohol i zakłócali spokój.

Ludzie pisali w tej sprawie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kaliskiego magistratu. Proponowali przeniesienie ławek nieco dalej, do parku nad Strugą, argumentując, że jest to miejsce ustronne, oddalone od bloków, z którego korzystają również mieszkańcy Ogrodów i Widoku, i które - w razie potrzeby - ułatwi policji czy straży miejskiej interwencję wobec spożywających alkohol.

W ubiegłym roku ówczesny naczelnik wydziału gospodarki komunalnej Jan Kłysz obiecywał:

- Mamy dwa pomysły, będziemy teraz sprawdzać czy one się nadają w zakresie m.in. podłoża i transportu. Sprawdzamy, które z tych miejsc będzie lepsze, by służyło wszystkim mieszkańcom miasta, a nie tylko niewielkiego rejonu osiedlowego. Podejmiemy działania w wydziale, aby zaakceptowano nową lokalizację.