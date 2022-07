Letni Cross Maraton Koleżeński. Było wietrznie i wesoło! ZDJĘCIA

Letni Cross Maraton Koleżeński. Było wietrznie i wesoło!

Biegacze wykorzystali pierwszy od dawna w miarę chłodny weekend i wzięli udział w towarzyskiej rywalizacji, letniej edycji Cross Maratonu Koleżeńskiego - Memoriału Adama Mariana Walczaka. Okres wakacyjny nie sprzyjał frekwencji, ale najważniejsze, że pogoda i humory dopisywały.

Bieg odbywał się na 7-kilometrowej pętli, na końcu której stał stół, przy którym można się było napić i posilić. Na mecie na wszystkich czekał piękny, oryginalny medal, a na najlepszych eleganckie puchary.

Rywalizację wygrał Dariusz Cichorek z Kalisza, a kolejne miejsce zajęli reprezentanci organizatorów, Klubu Biegacza Supermaratończyk - Piotr Kościelak i Roman Sądkiewicz z Grodziska. Wśród kobiet najwięcej kilometrów przebiegła pleszewianka Aleksandra Kowańska.

Zawody miały tradycyjnie przypomnieć sylwetkę zmarłego przed 20 laty boksera, biegacza i triatlonisty Adama Mariana Walczaka. Biegacze od lat opiekują się jego grobem i - co najważniejsze - będą to robić dalej.

- Opłata za kolejne 20 lat za grób na Cmentarzu Miejskim została wniesiona i to jest jeden z dowodów na to, że o Marysiu nigdy, póki żyjemy, nie zapomnimy - podkreśla Andrzej Wolniak, najstarszy w Kaliszu maratończyk a ostatnio także "zimny pływak"..