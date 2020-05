Lewica chce rządowych rekompensat dla samorządów

- Składamy w Sejmie projekt ustawy o wsparciu samorządów, których finanse ucierpiały w wyniku pandemii - mówi posłanka Karolina Pawliczak.

Lewica chce między innymi dofinansowania strat samorządów z tytułu zmniejszonych przez rząd wpływów z podatku CIT i PIT o 50 proc., tj. co najmniej 10 mld zł. W ustawie znajdują się również gwarancje dotyczące dotacji celowej, która ma zostać przeznaczona na wsparcie oświaty, w tym przedszkoli i żłobków oraz na przygotowania do przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

- Dziś polskie samorządy dotyka ogromny kryzys. To one ponoszą największe koszty w związku z pandemią. To nie tylko drastycznie zmniejszone wpływy do budżetu, ale także wysokie koszty utrzymania placówek pomocy społecznej i pozamykane od miesięcy jednostki budżetowe. Dlatego Lewica proponuje konkretne rozwiązania na pomoc i wsparcie samorządów. Mamy nadzieję, że tę potrzebną ustawę poprą wszystkie formacje polityczne - mówi posłanka Karolina Pawliczak.