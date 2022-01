Lewica w Kaliszu: Polski Ład to strzał w kolano ZDJĘCIA

Karolina Pawliczak podczas spotkania z dziennikarzami w poniedziałek, 10 stycznia, zauważyła że Nowy Rok przyniósł drożyznę, gigantyczne podwyżki cen prądu i gazu. Do tego dochodzi również galopująca inflacja.

- Odpowiada za to spóźniona reakcja NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej dotycząca podniesienia stóp procentowych - mówi posłanka Lewicy Karolina Pawliczak. - Co w tej sytuacji robi rząd? Zamiast realnej pomocy i wsparcia dla ludzi, wprowadza zmiany w postaci Polskiego Ładu. My nazywamy to polskim nieładem albo drogim ładem, wręcz chaosem. Bo zamiast reagować na to, co się dzieje na bieżąco, to wprowadzają rewolucję podatkową, w bardzo już skomplikowanym systemie podatkowym w naszym kraju.