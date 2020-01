Lux Med w Kaliszu. Otwarcie nowego centrum medycznego

W Centrum Medycznym LUX MED w Kaliszu pacjenci mogą korzystać z szerokiego zakresu usług – badań diagnostycznych i laboratoryjnych, a także konsultacji lekarza internisty, ginekologa, pediatry, pulmonologa, laryngologa, ortopedy, kardiologa, lekarza medycyny pracy, okulisty oraz optometrysty. W centrum medycznym znajduje się dziesięć gabinetów lekarskich a także punkt szczepień, gabinet zabiegowy oraz gabinet EKG i USG.

- Kalisz to dla nas ważne miasto. Wchodzimy do nowej lokalizacji, w której już dziś mamy wielu pacjentów. Chcemy, aby mieli łatwy dostęp do wysokiej jakości usług blisko swojego miejsca zamieszkania – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 000 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 230 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia 15 000 osób, około 6800 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.