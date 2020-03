Maciej Garbowicz: Trzeba rozmawiać o Prośnie, uświadamiać ludzi i pokazywać jej piękno WYWIAD

To był bardzo miły gest ze strony wnioskodawcy - władz Koła Kalisz Miasto oraz Zarządu Głównego PZW. Dla mnie ważne jest nie tylko samo wędkowanie, ale także dbałość o rzeki, ich ochrona i zarybianie. Zaszczepione mam to jeszcze z czasów dzieciństwa. Moja aktywność w tym obszarze została dostrzeżona, za co bardzo dziękuję.

A jaki wpływ na Prosnę może mieć zbiornik Wielowieś Klasztorna?

To dla mnie bardzo niepokojący temat. Wielowieś Klasztorna może stać się drugą taką „atrakcją”, jaką jest zalew w Szałem. Jeśli doszłoby do realizacji tego pomysłu, to wielu kaliszan się zdziwi, zwłaszcza w sytuacji utrzymujących się suszy. Płytkie, szeroko rozlane zbiorniki, takie jak ten, są poddane zjawisku szybkiego zakwitu wody, parowania. Na dodatek pełnią one formę odstojnika, gdzie latami nawarstwiające się osady i rumosz rzeczny wypłycają je. Później, jak w wypadku zbiornika Szałe, nie będzie pieniędzy na ich usuwanie. Na pewno możemy zapomnieć, że w okresie letnim wody Prosny wypełnią wszystkie kaliskie kanały. Będzie za mała ilość wody i to gorszej jakości, ze względu na masowe stosowania azotanów i azotynów w rolnictwie. Mamy piękną dolinę Prosny od Grabowa do Kalisza, z fascynującą florą i fauną. Gdy powstanie zbiornik to zniknie ten obszar w pierwotnej formule. Woda będzie podgrzana, pozbawiona tlenu. Zmieni się ichtiofauna i niektóre gatunki ryb, jak np. piekielnica i różanka zginą. Ich aktualna obecność świadczy o niezłych możliwościach samooczyszczania się rzeki i dobrej jakości wody. Ryb objętych prawną, częściową ochroną mamy w Prośnie więcej m.in. kozę i śliza. To samo dotyczy pięknego ptaka - zimorodka, który nie znajdzie przestrzeni dla siebie nad otwartym zbiornikiem. Powinniśmy ratować naturalne środowisko tych zwierząt. Oczywiście pojawią się inne gatunki np. wodne ptaki wędrowne. Tylko dlaczego chcemy to pierwotne środowisko zmieniać?