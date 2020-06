Maciej Pilotowski na kolejny sezon zostaje w Energa MKS Kalisz. ZDJĘCIA

Maciej Pilitowski pochodzi z Ciechanowa i właśnie w tamtejszym Jurandzie rozpoczynał swoją przygodę z piłkę ręczną. Później trafił do SMS-u Gdańsk, a pierwsze szlify na ekstraklasowych parkietach zbierał w Piotrkowianinie Piotrków Trybunalski. Do MKS-u Kalisz trafił przed sezonem 2018/19 z MMTS-u Kwidzyn. W poprzednim sezonie zaliczył 23 występy, w których zdobył 79 bramek i zanotował 137 asyst. Trzy razy był wybierany do najlepszej siódemki kolejki.

W kadrze na przyszły sezon Maciej Pilotowski dołącza do drugiego lidera i kapitana drużyny - Marka Szpery. Poza nimi kontrakty przedłużyli Robert Kamyszek, Michał Drej, Kamil Adamski i Mikołaj Krekora. Potwierdzone zostały transfery Stanisława Makowiejewa, Piotra Krępy i Gracjana Wróbla.