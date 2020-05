Majówka na drogach. Kaliscy policjanci złapali rekordzistę, który miał 3,5 promila

Podczas tegorocznego długiego weekendu majowego, podobnie jak w latach ubiegłych nad bezpieczeństwem podróżujących, czuwali policjanci ruchu drogowego. W trakcie codziennych służb mundurowi zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego, szczególnie tych dotyczących prędkości, korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenia dzieci w dostosowanych do wieku fotelikach.

Policjanci zwracali również uwagę, czy podczas jazdy kierowcy nie korzystają z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Dodatkowo sprawdzali też stan trzeźwości kierujących.

Już przed rozpoczęciem długiego weekendu mundurowi apelowali, o to by nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Mimo to w ciągu długiego weekendu majowego zatrzymano 3 osoby, u których badanie stanu trzeźwości wykazało obecność alkoholu w organizmie.

- Jednym z nich był 42-letni kierowca osobowego seata, który w rejonie skrzyżowania ul. Górnośląskiej i Dworcowej doprowadził do kolizji drogowej z innym autem. Mieszkaniec powiatu kaliskiego miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu - tłumaczy asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik kaliskiej policji.