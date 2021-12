Maria Stachalska z Kruk Gym zdobyła medal Mistrzostw Świata w pankrationie. ZDJĘCIA

Zawodniczka Kruk Gym doszła aż do półfinału, gdzie spotkała się z faworytką i późniejszą mistrzynią z Rosji, minimalnie przegrywając na punkty. Dla 19-letniej Marysi był to niezwykle udany debiut w mistrzostwach świata.

Co to jest pankration

Pankration to dyscyplina sportowa w starożytnej Grecji, będąca połączeniem boksu i zapasów, wprowadzona do programu starożytnych igrzysk olimpijskich w 648 roku p.n.e. To właśnie z niej wywodzą się współczesne zapasy.