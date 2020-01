Marsz Tysiąca Tóg. W Kaliszu wspierali protest odbywający się w Warszawie. ZDJĘCIA, WIDEO

Marsz Tysiąca Tóg odbywa się pod hasłem: "Prawo do niezawisłości. Prawo do Europy". W wydarzeniu biorą udział także sędziowie z wielu państw Unii Europejskiej oraz organizacje pozarządowe. Kaliszanie postanowili wesprzeć to wydarzenie zbierając się pod gmachem kaliskiego sądu. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, adwokatów, czy komorników.