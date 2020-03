Marta Walczykiewicz: Łudziłam się, że igrzyska odbędą się w tym roku

Jak zareagowałaś na wiadomość o przełożeniu igrzysk o rok? Przygotowywałaś przecież wszystko pod ten najważniejszy start w Tokio.

- Na pewno nie była zadowolona z tej decyzji. Cały czas łudziłam się, że jednak igrzyska odbędą się w tym roku. Ewentualnie zostaną przełożone o dwa miesiące. Nie jednak z czego się cieszyć. Nie wiadomo, czy za rok znów coś nie stanie na drodze do organizacji igrzysk. Skoro raz się wydarzyło, to zawsze może przytrafić się ponownie.

Jak decyzja o przełożeniu igrzysk wpłynie teraz na Twoje plany?

- Nie wiem jak to wpłynie na moje plany, bo tak naprawdę wszystko dzieje się z dni ana dzień. Czekamy jeszcze na decyzję ICF odnośnie mistrzostw Europy, które miały odbyć się w czerwcu. Zobaczymy czy się odbędą, czy zostaną przesunięte lub odwołane. Na razie wiemy tylko tyle, że imprezy, które miały odbyć się do końca maja, wszystkie zostały odwołane, łącznie z dodatkową kwalifikacją olimpijską. Na razie trenujemy tak, jakby mistrzostwa Europy miały się odbyć, a później zobaczymy. Jeśli igrzyska odbędą się za rok o tej porze, jak to było zaplanowane w tym roku, to trenujemy tak jak do głównego startu do końca roku, później robimy przerwę jak co roku i wówczas zaczniemy nowy sezon olimpijski jeszcze raz.