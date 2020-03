Marta Walczykiewicz wraz z kadrą kajakarek na razie nie wróci do Polski

Polskie kajakarki wyjechały na zgrupowanie do Portugalii przeszło tydzień temu, kiedy sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem w Europie nie była tak zła, a w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego.

Przygotowująca się do olimpiady w Tokio kaliska kajakarka Marta Walczykiewicz wraz kadrą miała trenować w Portugalii do 26 marca. A następnie po tygodniowej przerwie ponownie wrócić do Portugalii na kolejne zgrupowanie. Plany jednak się zmieniły. Kadra kajakarek ma pozostać zagranicą do 21 kwietnia. Władze Polskiego Związku Kajakowego uznały, że takie rozwiązanie będzie najrozsądniejsze.

Kajakarki przebywają na południu Portugalii w ośrodku leżącym z dala od skupisk ludzkich. W ośrodku oprócz zawodniczek i sztabu trenerskiego jest jedynie obsługa, która przestrzega restrykcyjnie zasad higieny.