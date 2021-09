Marta Walczykiewicz zdobyła 13. medal mistrzostw świata w kajakarstwie. ZDJĘCIA

Marta Walczykiewicz zdobyła 13. medal mistrzostw świata w kajakarstwie

W finale wyścigu K2 mix do końca toczyła się zacięta walka o medale. Ostatecznie Marta Walczykiewicz i Bartosz Grabowski finiszowali na trzecim miejscu ze stratą 0,41 do Anny Lucz i Kolosa Csizmadii z Węgier oraz zaledwie 0,02 s do Messiasa Baptisty i Franciski Laii z Portugalii.

To 13. krążek (1 złoty, 9 srebrnych, 3 brązowe) kaliszanki wywalczony podczas mistrzostw świata. Pierwszy zdobyła 14 (!) lat temu. Był to brąz w konkurencji K1 200 m.

W sobotę Marta Walczykiewicz była o krok, a właściwie jeszcze mniej, bo 0,01 s od medalu w konkurencji K1 200 m. Zajęła czwarte miejsce centymetry za Rosjanką Natalią Podolskają.