Mężczyzna oblany nieznaną substancją w Kaliszu. Trafił do szpitala ESA

Andrzej Kurzyński

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek na ulicy Chopina w Kaliszu. Mężczyzna został oblany nieznaną substancją chemiczną. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Poszkodowany został przetransportowany do kaliskiego szpitala.