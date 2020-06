Miasto Kalisz powalczy o tytuł Rowerowej Stolicy Polski

Akcja motywuje cyklistów z całego kraju do rywalizacji, ale także propaguje aktywny tryb życia. Zachęca do poruszania się na rowerze zamiast przemieszczania się samochodem. W Kaliszu cykliści mają dwie możliwości – mogą skorzystać z własnych kółek albo z Kaliskiego Roweru Miejskiego.

Walka o tytuł Rowerowej Stolicy Polski prowadzona będzie w oparciu o bezpłatną aplikację. Podczas przejażdżek, mieszkańcy „nabijają” kilometry dla swoich miast. Na koniec rywalizacji są one podliczane. Miasto, które będzie miało ich najwięcej – proporcjonalnie do liczby mieszkańców – wygrywa tytuł Rowerowej Stolicy Polski. W zeszłym roku zdobyła go Nowa Sól.

Aby dołączyć do zabawy, należy zainstalować bezpłatną aplikację Rowerowa Stolica Polski. Szczegóły w linku

Treningowa aktywność rozpoczęła się dziś i potrwa do połowy sierpnia. Zarejestrowani uczestnicy zostaną podczas wrześniowej rywalizacji automatycznie przypisani do miast, które wybrali.

Organizatorem akcji jest Miasto Bydgoszcz. Patronat honorowy nad nią objęła Polska Organizacja Turystyczna.