Miasto Kalisz reaguje na problem zwiększonej liczby odpadów. Postawi dodatkowe pojemniki

W około 15 miejscach w Kaliszu, w których występują największe problemy z gromadzeniem odpadów, zostaną postawione dodatkowe pojemniki. Tam gdzie nie będzie to możliwe, zwiększona zostanie częstotliwość odbioru śmieci.

- Otrzymaliśmy od mieszkańców wiele pytań na temat segregacji odpadów oraz śmieci, które pojawiają się na podwórkach lub obok kamienic. Problem ze składowaniem odpadów, który wczoraj został zauważony i rozwiązany, dotyczył posesji przy ul. Piskorzewskiej 4, 14, Złotej 13, 15 i Parczewskiego. Zgodnie z umową firma odbiera odpady dwa razy w tygodniu – informuje Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Miasta Kalisza. - Faktem jest, że w czasie kwarantanny produkujemy więcej śmieci. Spotykamy się też z problemem podrzucania ich na tereny posesji. Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktowaliśmy się z firmą odbierającą odpady. Zostały one szybko zabrane z podwórek - dodaje.

- Apeluję do wszystkich mieszkańców, wielkie gabaryty należy wywozić do PSZOK-u znajdującego się przy ul. Bażanciej. Pamiętajmy o segregacji i dbaniu o czystość. Wszelkie problemy można zgłaszać do firm odbierających odpady oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza - podkreśla Grzegorz Kulawinek.

Przypomnijmy, że w Kaliszu miał zostać wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Tymczasem mamy prawie koniec maja, a nie określono sposobu naliczania opłat za śmieci.