Miasto Kalisz usunie dzikie wysypiska śmieci ZDJĘCIA

W czwartek podpisano zlecenie na usunięcie śmieci w różnych częściach Kalisza, przy:

- ul. Granicznej (przy ogródkach działkowych),

- Wale Bernardyńskim (tor saneczkowy),

- ul. Energetyków,

- ul. Fibigera,

- ul. Zjazd (teren po PKN),

- ul. Biskupickiej (za cmentarzem),

- ul. Stawiszyńskiej 32 (na chodniku),

- skrzyżowaniu ul. Stanczukowskiego i Poznańskiej.

Zadanie wykona Zakład Wielobranżowy „ROMEL” Roman Flejsierowicz za kwotę 2629 zł.

Miasto apeluje do mieszkańców, by wyrzucali śmieci do właściwych pojemników lub oddawali w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bażanciej, który jest otwarty w soboty w godz. 8-16.

Przypomina także, że odpady wielkogabarytowe są odbierane według ustalonego harmonogramu także z zabudowy wielorodzinnej w poszczególnych rejonach miasta. W razie wątpliwości należy zgłosić się do zarządcy lub administratora budynku, bądź firmy wywożącej odpady.