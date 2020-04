Miasto Kalisz wnioskuje o tablety dla szkół w ramach programu "Zdalna Szkoła"

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje akcję Wspieraj Wielkopolskich Producentów

Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego zachęca do przyłączenia się do akcji „Wspieraj Wielkopolskich Producentów!”. Ma ona na celu wsparcie restauracji oraz producentów należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, którzy prowadzą sprzedaż zdal...