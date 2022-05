Michał Asperski wygrał bieg na 60 km rozgrywany na najwyższej górze świata! ZDJĘCIA

Everest Marathon. Kaliszanin Michał Asperski wygrał bieg na 60 km rozgrywany na najwyższej górze świata!

Rozgrywany na dachu świata Tenzing Hillary Everest Marathon to bieg pod wieloma względami wyjątkowy. Dwa tygodnie przed startem uczestnicy przylecieli do Katmandu, by po dwóch dniach turystycznym samolocikiem polecieć do Lukli. Dodajmy, że to ten sam samolot, który przed kilkoma dniami spadł w Himalajach. W katastrofie zginęła załoga i wszyscy pasażerowie.

Z Lukli biegacze rozpoczęli marsz pod górę. To ważny element aklimatyzacji. Ostatecznie dotarli do Everest Base Camp na wysokości 5364 m. Stąd w niedzielę, 29 maja 2022 roku wystartowali w dół, mając do pokonania 60 km, w tym kilka ostrych podbiegów. Meta była na wysokości 3446 m.

Kaliszanin Michał Asperski spisał się znakomicie, bowiem jako pierwszy Polak triumfował w Tenzing Hillary Everest Marathon na najdłuższym, 60-kolometrowym dystansie.