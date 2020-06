Michał Czerwiński ponownie w Energa MKS Kalisz

Michał Czerwiński jest wychowankiem KPR-u Ostrovia Ostrów Wielkopolski. W Kaliszu pojawił się przed sezonem 2015/16, przyczyniając się do awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. W sezonie 18/19 został wybrany do siódemki 8. kolejki PGNiG Superligi. W ciągu czterech lat w Kaliszu Michał zagrał w 112 ligowych spotkaniach rzucając 219 bramek.

Nowymi zawodnikami w drużynie, którą objął Tomasz Strząbała, oprócz Czerwińskiego, są Stanisław Makowiejew, Piotr Krępa i Gracjan Wróbel. Kontrakty przedłużyli Marek Szpera, Maciej i Konrad Pilitowscy, Michał Drej, Mikołaj Krekora, Robert Kamyszek i Kamil Adamski.