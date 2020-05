Michalina jest ciężko chora. Pomóż uzbierać pieniądze na jej leczenie

- Cześć ! Jestem Michalina. Mam 4 latka. Mieszkam w Kaliszu. Kiedy miałam 2 lata zmarła moja mama i zostałam sama z tatą. W Boże Narodzenie trafiłam do szpitala z powodu bólu brzuszka. Wtedy zdiagnozowano u mnie 10-centymetrowy nowotwór złośliwy nerki. Tego samego dnia przewieziono mnie do szpitala w Poznaniu, gdzie przebywam do dzisiaj. Od grudnia przyjmuję chemię, żeby ten złośliwiec się zmniejszył, wtedy Pani

Doktor będzie mogła przeprowadzić operację i go usunąć - pisze Michalina na portalu Zostań Aniołem.

Czeka ją długie i kosztowne leczenie. Niestety, nie jest ono refundowane przez NFZ. Potrzeba 300 000 zł.

Pomóc można wchodząc na stronę Zostań Aniołem.