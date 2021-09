Mieczysław Jałowiecki patronem Szkoły Podstawowej w Kamieniu pod Kaliszem. ZDJĘCIA

Mieczysław Jałowiecki, to jeden z cichych bohaterów II Rzeczy Pospolitej Polskiej, choć niestety nieco zapomniany. Postać ziemianina, agronoma, dyplomatę, a w latach 1919 - 1920 delegata Rządu Polskiego w Gdańsku przypomniano w podkaliskim Kamieniu. To właśnie w tej wsi Jałowiecki osiadł w okresie między wojennym. Jego postać przypomniał wójt gminy Ceków-Kolonia Mariusz Chojnacki.

Baron Mieczysław Jałowiecki pełnił wiele funkcji społecznych w Kaliskiem. Był między innymi prezesem Związku Ziemian w Kaliszu, prezesem oddziału straży pożarnej w powiecie kaliskim, członkiem Powiatowej Rady Łowieckiej, Rady Gminy w Kamieniu, a nawet nauczycielem w miejscowej szkole. Był także jednym z inicjatorów budowy szpitala przy ulicy Toruńskiej w Kaliszu.

Trudno w to uwierzyć, ale Kamień, to dopiero drugie miejsce w Polsce, gdzie upamiętniono postać Mieczysława Jałowieckiego. W 2015 roku jego imię otrzymało jedno z rond w Gdańsku. Jałowiecki początkowo pełnił funkcję delegata Ministerstwa Aprowizacji w Wolnym Mieście Gdańsku, a następnie premier Ignacy Paderewski poszerzył mu obowiązki i mianował go delegatem całego rządu. Jednak do czasu zakończenia konferencji pokojowej w Wersalu nominacja była tajna i trzymana w tajemnicy przed Niemcami. W związku z tym początki misji Mieczysława Jałowieckiego w Gdańsku polegały bardziej na konspirowaniu niż oficjalnej działalności.