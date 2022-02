Międzynarodowy Dzień Pizzy. Gdzie w Kaliszu można zjeść najlepszą? SPRAWDŹ

Skąd się wzięła pizza?

Płaskie, okrągłe i wypiekane placki znane są praktycznie wszystkim kulturom starożytnym. Słowo piza (w takiej właśnie formie) pojawia się po raz pierwszy w dokumencie z 997 roku. W XVII wieku mianem pizzy alla mastunicola określano wypiek przyprawiony bazylią i serem, a pizzą ai cecinelli – placek z rybą.

Po pojawieniu się we Włoszech pomidorów, które zostały przywiezione z Ameryki, zaczęto wykorzystywać je do przyprawiania pizzy. Lokale gastronomiczne zwane ''pizzeriami'' pojawiły się po raz pierwszy w XVIII wieku w Neapolu. Stamtąd pizza trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie wypiekano ją już pod koniec XIX wieku.