Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu. Jazz usłyszymy również w Calisia One ZDJĘCIA

Jazzowy długi weekend w Kaliszu otworzy spotkanie z polskim pianistą, kompozytorem i aranżerem Włodzimierzem Nahornym, należącym do czołowych przedstawicieli muzyki jazzowej w Polsce. Jest autorem nieśmiertelnego utworu "Jej portret", do którego słowa napisał później Jonasz Kofta, a po raz pierwszy zaśpiewał go Bogusław Mec.

Serię kilkunastu koncertów zakończy w niedzielę 28 listopada występ Helen Sung, światowej sławy pianistki z USA, z którą scenę podzieli równie znany polski kwartet smyczkowy - Atom String Quartet.