Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w lekkoatletyce. Miotacze UKS 12 Kalisz zdobyli pięć medali! ZDJĘCIA

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w lekkoatletyce. Miotacze UKS 12 Kalisz zdobyli pięć medali!

Cztery medale zdobyli Zuzanna Duster i Odys Żarnecki - złote w rzucie dyskiem, a brązowe w pchnięciu kulą. Zuzanna była faworytką dysku i z wynikiem 33.75 m wygrała z ogromną przewagą 6 metrów. Kulę pchnęła na odległość 10,59.

- Zuzia miała za zadanie przećwiczyć pewne rzeczy przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski U16. Dodatkowo jej dwie konkurencje dzieliło ponad 5 godzin, więc to miało wpływ na zmęczenie zawodniczki. W pchnięciu kulą miała stanąć na podium i to zrobiła pchając. Legitymuje się 10 wynikiem w Polsce, co zapewnia jej start również w kuli na MP U16 - tłumaczy trener Marcin Małecki.