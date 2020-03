Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu. Do księgozbioru trafił kolejny cenny dokument ZDJĘCIA

Jest to akt nominacji Macieja Malczewskiego na urząd miecznika kaliskiego. Sporządzony 2 czerwca 1746 r. w czasie sejmiku we Wschowie dokument jest opatrzony pieczęcią kancelarii koronnej mniejszej oraz królewskim podpisem „Augustus Rex”, a także podpisem sekretarza JKM Jana Wolskiego. Na odwrocie spisanego w jeżyku łacińskim aktu znajdują się adnotacje o ogłoszeniu nominacji w czasie urzędowania kanclerza wielkiego koronnego Jana Małachowskiego oraz oblatowaniu (in. wpisaniu) do akt grodzkich kaliskich.

Wymieniony w dokumencie Maciej Malczewski (1716–1769) był synem stolnika kaliskiego Stanisława i Urszuli z Niegolewskich, łowczym wschowski, a od 1757 r. kasztelanem santocki, w 1752 r. wyjednał u króla Augusta III prawa miejskie dla swej dziedzicznej wsi Rostarzewo.

Zakupiony ze środków Miasta Kalisza na aukcji warszawskiego antykwariatu Kwadryga dokument, powiększy kolekcję rękopisów biblioteki podnosząc tym samym jej rangę oraz wartość.