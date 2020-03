Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu ma nowego dyrektora. Został nim Robert Kuciński ZDJĘCIA

Prezydent Krystian Kinastowski nie krył, że cieszy się, że Robert Kuciński wygrał konkurs na dyrektora biblioteki.

- Witamy na pokładzie. Liczymy na dobre efekty współpracy - powiedział prezydent Kalisza. - W piątek miałem okazję podziękować dotychczasowemu dyrektorowi, Adamowi Borowiakowi. Z tego, co wiem panowie są również po spotkaniu i przekazaniu sobie zadań i spostrzeżeń. Zaczyna się nowy rozdział w bibliotece. Mam nadzieję, że pan dyrektor podoła wyzwaniom, jakie stoją przed tą instytucją. Zapewniam o moim wsparciu i gotowości współpracy - podkreślił.

Robert Kuciński cieszy się, że udało mu się powrócić do Kalisza. - Nie żałuje jednak tego roku w Koninie, bo było to niezwykłe doświadczenie, które również powala mi patrzeć optymistycznie na tę działalność w bibliotece - tłumaczył. - Książnicę chcę traktować jak instytucję kultury - którą zresztą jest - i generowała więcej wydarzeń inspirowanych literaturą. Mam świadomość, że czeka na mnie mnóstwo problemów, związanych zwłaszcza z infrastrukturą. Należy też szukać dotacji w różnych programach, projektach. Trzeba także odświeżyć oblicze biblioteki, zwrócić większą uwagę na jej cyfrowy model. Nie chciałbym nic obiecywać, bo jak to się mówi - po owocach go poznacie - ale myślę, że swoją energią mam szansę pchnąć bibliotekę na nowe tory - podkreślił.