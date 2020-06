Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu. Filia nr 16 na osiedlu Dobrzec wreszcie otwarta. ZDJĘCIA

Część księgozbioru ucierpiała nieodwracalnie i tu z pomocą Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu przyszli: Departament Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucje, organizacje, fundacje, wydawnictwa, redakcje, biblioteki i kaliszanie. Akcja #BookChallengeKalisz, zainicjowana przez Tomasza Jeżyka i Fundację Bread of Life, aktywowała mieszkańców miasta i nie tylko do zakupu książek na rzecz Filii nr 16. Duże wsparcie finansowe wpłynęło także od Fundacji Banku PKO, która przeznaczyła 4 tysiące złotych na odbudowę księgozbioru dziecięcego. Pomogli również lokalni dziennikarze, którzy rozpoczęli społeczną akcję pomocy Filii nr 16, zachęcając do wpłat na rzecz dotkniętej nieszczęściem biblioteki. Darczyńcy przekazali filii na osiedlu Dobrzec ponad 1200 książek.

- Filia nr 16 powróciła do poprzedniej lokalizacji. Wnętrze i wyposażenie nabrało nowego charakteru i z pewnością przypadnie do gustu czytelnikom. Nowe, jasne meble oraz dodatkowe, wygodne i ozdobne elementy wyposażenia niebagatelnie wpłyną zarówno na komfort korzystania z biblioteki, jak i – chciałoby się rzec – prawie domowy charakter wnętrza – mówi Robert Kuciński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. - To ważny dodatek do atmosfery, jaką kreują w tym miejscu bibliotekarki pod wodzą kierownik filii, Danuty Kucharskiej. Zmienił się również wygląd klatki schodowej wiodącej do drzwi biblioteki. Już teraz w korytarzu oglądać można zrealizowaną przez Mateusza Halaka i Arkadiusza Błaszczyka miniwystawę prezentującą z przymrużeniem oka historię Dobrzeca – osiedla, które ma już ponad 40 lat, a po wygaśnięciu epidemicznych ograniczeń będzie można przysiąść na wygodnych fotelach i przejrzeć „uwolnione” książki.