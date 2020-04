Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu podsumowuje swoje działania online podczas epidemii ZDJĘCIA

Wywiady, teatrzyki, czytanie książek czy zabawy dla dzieci - Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu podsumowuje swoje dotychczasowe działania, które przeprowadziła online podczas epidemii koronawirusa.

Biblioteka on-line

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu już w następnym dniu po zamknięciu instytucji kultury rozpoczęła w Internecie akcję promującą e-booki i dostosowała procedurę ich wypożyczania do systemu on-line. Jednocześnie w social mediach rozpoczęła na szeroką skalę popularyzację wielu platform cyfrowych, umożliwiających bezpłatne oglądanie spektakli, słuchanie koncertów, oglądanie dzieł sztuki czy wirtualne zwiedzanie muzeów i galerii. Bibliotekarze ponadto czytają bajki, realizują kameralne spektakle oraz nagrywają tutoriale, wideoblogi i wywiady. Zamknięcie bibliotek dla książkowych moli stało się niemałym problemem, zwłaszcza w czasie domowej izolacji, z powodu której wielu z nich zyskało nawet więcej czasu na lekturę. Bibliotece udało się w krótkim czasie namówić sporą grupę swych czytelników na korzystanie z cyfrowego księgozbioru. Wystarczy skontaktować się mailowo z Biblioteką Główną lub Filią nr 4 (bg@mbp.kalisz.pl lub filia4@mbp.kalisz.pl), by zyskać kod, a dzięki niemu całkowicie bezpłatny dostęp do ponad tysiąca tytułów. Biblioteka na swym facebookowym profilu promuje nie tylko platformę IBUK Libra, ale także mało spopularyzowane strony internetowe oferujące darmowe e-booki, takie jak wolnelektury.pl.

E-booki na kliknięcie

To był strzał w dziesiątkę, bo w ciągu zaledwie tygodnia liczba korzystających z e-booków wzrosła o pół tysiąca i powiększa się z każdym dniem. Nieco bardziej dogłębna analiza wypożyczanych tytułów pozwoliła zauważyć, że czytelnicy korzystają w dużej mierze z sugestii bibliotekarzy, którzy w ramach internetowej akcji „E-booki na kliknięcie” omawiają na facebookowym profilu najciekawsze pozycje z IBUK Libra. MBP postanowiła wzbogacić zatem „posty” o głośną lekturę rekomendowanych książek, by jeszcze bardziej zachęcić wszystkich do odwiedzania cyfrowego księgozbioru. Teatr z Japonii i z górnej półki

Miejska Biblioteka Publiczna sięga po rozmaite formy popularyzacji literatury, a do najwdzięczniejszych należy teatr. Zespół w składzie Joanna Piotrowska, Malwina Nowacka i Grażyna Handke (połączone siły filii nr 4 i 9) postanowił zrealizować filmowe wersje teatrzyku kamishibai. Dzięki szybko nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Zielona Grupa dzieci mogły obejrzeć urokliwe przykłady „teatru ilustracji”, takie jak „Bajka o księciu Husajnie i latającym dywanie” czy „Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem”. Doszło także do światowej premiery internetowej „Przygody afrykańskiej” – sztuki, którą z okazji Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego napisała Joanna Piotrowska, a zilustrowała Agnieszka Zaśko. Panie poszły za ciosem i stworzyły także kilka spektakli teatru kukiełkowego w oparciu o wiersze Jana Brzechwy, dla którego sceniczną ramę stanowi fragment bibliotecznego regału, dlatego cykl został nazwany „Teatrzykiem z górnej półki”.

Czytanie z „siódemką” i z Martelem

Kierownik Filii nr 7, Aneta Lipińska, postanowiła wykorzystać potencjał przyjaciół placówki mieszczącej się na Majkowie i zaprosiła ich do współpracy – do głośnego czytania bajek, fragmentów powieści czy wierszy. W tym zacnym gronie znaleźli się nie tylko animatorzy kultury, ale także prawnicy i lekarze. Wyimek z „Nocy i dni” obiecał przysłać aktor, Karol Strasburger, odtwórca roli Tolibowskiego w filmowej adaptacji sagi Marii Dąbrowskiej. Poproszona o lekturę swych bajek Aneta Kolańczyk postanowiła specjalne z tej okazji napisać nowy utwór „O pchle, która bała się wirusa”. Z powodu epidemii Biblioteka poszerzyła współpracę z wydawnictwem MARTEL, które w błyskawicznym tempie dostarczyło kilkanaście nowych bajek, baśni i wierszy logopedycznych, których czytaniem na facebookowym profilu zajęły się same bibliotekarki. Nakarmić oczy

Miejska Biblioteka Publiczna od wielu lat jest organizatorem ciekawych wystaw poświęconych nie tylko pisarzom czy wybitnym osobowościom urodzonym w naszym mieście, ale także rocznicom historycznych wydarzeń czy ciekawym zjawiskom społeczno-kulturalnym. Ekspozycjom, które cieszyły się największym zainteresowaniem, postanowiono nadać bardziej internetową formę, by uradować tych, którzy chcieliby sobie je przypomnieć oraz tych, którzy być może nie odwiedzili biblioteki podczas ich prezentacji. W tej chwili oglądać można „Kobiety mają głos” – cykl inkrustowanych cytatami portretów przedstawiających nietuzinkowe panie związane z Kaliszem.

MBP na swym facebookowym profilu skupia także informacje o instytucjach, stowarzyszeniach i grupach twórczych, które zdecydowały się na bezpłatne udostępnianie swych zbiorów czy zasobów. Nie ruszając się z domu można zwiedzać wirtualne muzea i galerie, oglądać spektakle, słuchać koncertów „na żywo” lub wcześniej zarejestrowanych. Biblioteka „zajrzała” również do malarskiej pracowni Wiktora Jędrzejaka, by poznać najnowsze prace kaliskiego artysty, który podczas epidemii zdecydował się na tworzenie miniatur. Z jednej strony mają one dla niego – jak sam przyznał – terapeutyczny charakter, z drugiej – wyrażają zmienny nastrój, będący efektem wymuszonej izolacji i troski o najbliższych.

Zabawy dla dużych i małych

Ogromną popularność zyskały tutoriale, w których Katarzyna Michalska pokazuje, jak z kartonu, wstążek, bibuły, a nawet… papieru toaletowego – wykorzystując m.in. technikę orgiami – wykonać można nietuzinkową zakładkę do książek – w kształcie królika, świnki czy Batmana. Efektem połączenia jej umiejętności plastycznych z talentem literackim Joanny Piotrowskiej jest „Wierszyk epidemiczny” – wierszowana ilustrowana książeczka, która opowiada o tym, jak zachować się podczas kichania, by nie zarazić wirusem mamę czy tatę.

Małgorzata Matczak z filii nr 2 zdradziła z kolei warsztatowe tajemnice kanzashi – przygotowywania ozdób ze wstążek. To, rzec można, „wyższa szkoła jazdy”, ale dokładny instruktaż ułatwił wszystkim wyczarowanie estetycznych akcesoriów Wielkanocy – jaja lub królika.

Nie brakuje również intelektualnej rozrywki dla dorosłych – 26 marca, czyli w Międzynarodowym Dniu Teatru, pod opieką Moniki Sobczak-Waliś z Biblioteki Głównej, wystartował rozłożony na kilka miesięcy konkurs poświęcony Kaliskim Spotkaniom Teatralnym, które w tym roku wyjątkowo odbędą się we wrześniu, ale po raz sześćdziesiąty. Odpowiadając na publikowane co tydzień pytanie można zgromadzić odpowiednią ilość punktów, by sięgnąć po atrakcyjną nagrodę – zaproszenie na inaugurację Festiwalu Sztuki Aktorskiej.

Blogi, vlogi i wywiady

Michał Hynas z filii nr 4 już od dłuższego czasu zajmuje się nie tylko recenzowaniem książek, ale także koordynacją Dyskusyjnego Klubu Książki, więc nie trzeba było go długo namawiać, aby rozpoczął przygodę z wideoblogiem. Choć to wymagająca forma prezentowania nowości wydawniczych, w krótkim czasie przygotował kilka odcinków w cyklu „Lektury Michała”. Arkadiusz Pacholski z filii nr 7, pisarz i bibliotekarz, zaproponował z kolei dwa blogi. W pierwszym, zatytułowanym „Świat literacki” prezentował będzie ciekawostki o pisarzach i wydawcach, w drugim – „Się czyta” – gromadził będzie redagowane przez niego i kilku bibliotekarzy rekomendacje książek z zasobów MBP w Kaliszu.

Internetowym ekwiwalentem spotkań z pisarzami stał się cykl AUTOR MOVIE, w którym wywiady z pisarzami, publicystami i historykami prowadzą Robert Kuciński, dyrektor biblioteki oraz Monika Sobczak-Waliś, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych. To okazja do poznania autorów nowości wydawniczych nie tylko z kaliskiego podwórka.

Bardzo ciekawie zapowiada się również vlog poświęcony najcenniejszym zabytkom piśmiennictwa, które skrywają magazyny Biblioteki Głównej przy ulicy Legionów. Przygotowuje go także Monika Waliś, a premierę serii złożonej z co najmniej siedmiu odcinków zaplanowano na zbliżający się wielkimi krokami Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Ze względu na pandemię raczej w całości będzie musiał odbyć się w świecie wirtualnym.

Na swą premierę czeka również wideoblog, który powstaje w porozumieniu z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Biblioteka poprosiła Mateusza Halaka z MOZK, który pasjonuje się kaligrafią, aby korzystając ze zdigitalizowanych przez MBP rękopisów wyodrębnił i przeanalizował autografy znanych ludzi, w tym słynnych kaliszan. W ten sposób powstanie vlog pod wielce intrygującym tytułem „Podpisz się jak…”. Razem, choć osobno

Zamknięcie bibliotek oznacza jedynie brak możliwości kontaktu z czytelnikami. We wszystkich filiach trwają intensywne prace porządkowe, bo księgozbiór wymaga przejrzenia, oczyszczenia go z duplikatów, książek zniszczonych lub takich, po które najprawdopodobniej już nikt nigdy nie sięgnie. Jednocześnie na „wielkie otwarcie” czekają filia nr 6 w Szczypiornie i filia nr 16 przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a epidemia nieco utrudnia zarówno zakupy książek, jak i prace remontowe czy dekoratorskie.

Udało się przygotować dwa projekty, które mają szanse na dofinansowanie jednej z Fundacji oraz Narodowego Centrum Kultury. Jeśli zostaną zaakceptowane, to w niedługim czasie Miejska Biblioteka Publiczna będzie mogła stworzyć multimedialną galerię oraz internetową grę poświęconą sławnemu kaliszaninowi.

Rozdzielonych sytuacją epidemiczną, pracujących w dwunastu miejscach w Kaliszu bibliotekarzy udało się skupić w jednym amatorskim filmie. Wszystkie filie, a także administracja i dyrekcja, nagrały telefonem pozdrowienia, z których udało się zmontować sympatyczny spot na potrzeby organizowanej przez portal naszemiasto.pl akcji pod hasłem #wlkprazem, pokazującej jak podczas pandemii jednoczą się i wspierają nawzajem Wielkopolanie.

