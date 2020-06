Miejski Festiwal Filmów Obcojęzycznych w Kaliszu. Tegoroczna edycja odwołana, przypominamy, kto był najlepszy rok temu ZDJĘCIA

Złote kamery w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych zdobyli odpowiednio: uczniowie SP im. Jana Pawła II w Chełmcach za film "The Snowdrop" oraz uczniowie IV LO w Kaliszu za film "Will be fine".

Wyróżnienie za najlepszą grę aktorską otrzymała uczennica IV LO w Kaliszu Julia Walczak.

Nagrodę publiczności zdobył film "Thibló".

W konkursie na najlepszy plakat filmowy zwyciężyli uczniowie z Chełmc.

W galerii prezentujemy zdjęcia z gali finałowej konkursu.