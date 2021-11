Mieszkańcy kaliskiego DPS-u napisali listy do św. Mikołaja. Może nim zostać każdy z nas Ewelina Samulak-Andrzejczak

Nie tylko dzieci piszą listy do świętego Mikołaja. Swoje małe marzenia mają również mieszkańcy kaliskiego Domu Pomocy Społecznej. Napisali o nich w listach do świętego Mikołaja. Dom Pomocy Społecznej zaprasza do przyłączenia się do akcji. Listy czekają na świętych Mikołajów.