Mieszkańcy osiedla Asnyka w Kaliszu od lat czekają na remont ulicy Ostrowskiej ZDJĘCIA

Radny Mirosław Gabrysiak w swojej interpelacji przypomina, że jednokierunkowe ulice Asnyka i Ostrowska były w poprzednich latach wielokrotnie zgłaszane do modernizacji przez Radę Osiedla Asnyka. Pierwsza z nich została niedawno wyremontowana, druga nadal czeka w kolejce.

- Mieszkańcy wnioskują o remont ulicy Ostrowskiej na odcinku od Serbinowskiej do Polnej. To znacznie poprawi bezpieczeństwo - argumentuje radny w piśmie do prezydenta Kalisza. Wraz z interpelacją załącza również wniosek podpisany przez 375 mieszkańców.

Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski odpowiada, że w ramach prowadzonych w ubiegłym roku prac nad przygotowaniem Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020-2023, Rada Osiedla Asnyka zgłosiła potrzebę objęcia programem ul. Ostrowskiej na odcinku od ul. Serbinowskiej do ul. Polnej. W analizy uwzględnione do realizacji zostały dwie inwestycje wskazane przez Radę: przebudowa odcinka ul. M. Konopnickiej - od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej - oraz przebudowa ul. Koszałka Opałka.