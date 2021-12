Mikołaj odwiedził mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. ZDJĘCIA

Nie tylko dzieci piszą listy do Mikołaja. Po raz drugi w tym roku napisali je również mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej. Było ich 180. Małe marzenia podopiecznych DPS-u zostały spełnione przez kaliszan, a podarunki wręczone przez samego Mikołaja.

- Dziś do naszego Domu Pomocy Społecznej przyszedł Mikołaj by spełnić marzenia, obdarowując w mieszkańców prezentami. Spowodowały one dużą radość i uśmiech na twarzach naszych podopiecznych, podobnie jak w zeszłym roku. Jeszcze raz dziękujemy darczyńcom za cudne prezenty – czytamy na Facebooku DPS w Kaliszu.