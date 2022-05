Mistrzostwa Polski MMA 2022. Kaliski radny Marcin Małecki zdobył medal! ZDJĘCIA

Mistrzostwa Polski MMA 2022. Kaliski radny Marcin Małecki zdobył medal

W największym wydarzeniu Amatorskiej Ligi MMA w sezonie, które toczyło się jednocześnie w czterech oktagonach, wystartowało ponad 300 zawodniczek i zawodników, w tym dwóch reprezentantów MMA Tornado Kalisz - 48-letni Marcin Małecki oraz junior Igor Dusza.

Małecki miał szansę powalczyć o złoto, bo w półfinale z późniejszym mistrzem Polski Michałem Bobrzykiem z Silesian Sanda Club spisywał się naprawdę dobrze. Zabrakło mu jednak zimnej krwi i po charakterystycznym dla karate, kopnięciu okrężnym na wątrobę (mawashi geri) nie zdążył w stójce zakończyć walki przed czasem.

Rywalizacja przeniosła się do parteru, a tam kaliszanin nie wykorzystał do końca skutecznie technik brazylijskiego jiu jitsu, a że więcej ciosów w parterze zadawał zawodnik ze Śląska, to on ostatecznie awansował do finału, pokonując w nim również na punkty, broniącego tytułów mistrza Polski ALMMA 2020 i 2021 Rafała Kosińskiego z Arrachion Olsztyn. Tym samym Małecki zdobył brązowy krążek.