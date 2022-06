Mistrzostwa Polski w kickboxingu. Nicola Kaczmarek ze złotym medalem! ZDJĘCIA

Mistrzostwa Polski w kickboxingu. Nicola Kaczmarek ze złotym medalem!

Rozgrywane w dniach 26-29 Mistrzostwa Polski w kickboxingu były najliczniej obsadzonymi w historii. W imprezie, która odbyła się w Zawierciu, wzięło udział ponad 1000 zawodników i zawodniczek.

Kolejny złoty medal po trzech walkach w gronie seniorek w formule light-contact w kat. 50 kg zdobyła Nicola Kaczmarek, która w finale pokonała Annę Knobel (KS Beniaminek 03 Starogard Gdański)

W debiucie kadet młodszy Jakub Janowski wywalczył srebrny medal w formule kick- light w wadze +69 kg, ulegając Alexandrowi Zemanowi (Beskid Dragon Bielsko-Biała). Michelle Kaczmarek, która również zadebiutowała na macie w formule kick-light, zdobyła brązowy medal w wadze 42 kg.

W gronie juniorów dwukrotnie do ćwierćfinału dociera Michał Janiszewski w formule kick-light i light-contact waga 63 kg. Aleksander Wodiczko doszedł do ćwierćfinału w formule light- contact. W gronie kadetów starszych w kick-light w kat. 63 kg po trzy walki stoczyli, także docierając do ćwierćfinału, Patryk Konasiewicz i Jan Styś.