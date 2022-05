MKS Kalisz buduje skład na nowy sezon. Kolejna siatkarka przedłużyła umowę z kaliskim klubem

Aleksandra Cygan to mierząca 186 cm wzrostu wychowanka Zawiszy Sulechów. Ubiegły sezon był dla Oli drugim w Kaliszu, wcześniej była siatkarką kaliskiego klubu w sezonie 2018/19, kiedy po 10 latach wrócił do TAURON Ligi. Po sezonie ponownie zagrała na parkietach I ligi, ale okazało się, że był to przysłowiowy krok w tył, żeby później zrobić dwa kolejne do przodu. Dwa sezony w barwach Stali Mielec i AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice pozwoliły środkowej mocno się rozwinąć.

Powrót do MKS-u Kalisz i jednocześnie rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej w wykonaniu Aleksandry Cygan okazał się bardzo dobry. Zagrała w 22 spotkaniach zdobywając 153 punkty, z czego 47 blokiem i 15 zagrywką. Była najlepiej blokującą i piątą najlepiej punktującą zawodniczką w kaliskim zespole.

Tym samym Aleksandra Cygan dołącza do Karoliny Drużkowskiej będąc drugą zawodniczką z ogłoszonym kontraktem na sezon 2022/23. Seniorski zespół siatkarek MKS-u Kalisz poprowadzi w przyszłym sezonie trener Marcin Widera.