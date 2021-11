Mł. asp. Kamil Skiba – kulturysta w policyjnym mundurze. ZDJĘCIA

Mł. asp. Kamil Skiba kulturystykę trenuje od 13 roku życia. Jako młody chłopiec, był zafascynowany tym sportem. Pierwsze przyrządy do ćwiczeń zakupił jeszcze z pieniędzy, które udało mu się uzbierać podczas pracy w wakacje. Jak wspomina, jego najlepszym sprzętem na którym ćwiczył była ławka treningowa, zrobiona przez jego tatę. W międzyczasie zaczął trenować boks. Jednak przez kontuzję jaką doznał, przerwał treningi i z powrotem wrócił do kulturystyki. Nie wyobrażał sobie życia bez sportu. W 2015 roku miał okazję poznać jednego z mistrzów świata w kulturystyce, który został później jego trenerem. Kamil czerpał z niego wzorce, chciał również dojść do takiego poziomu. Wtedy właśnie założył sobie za cel - zdobyć tytuł Mistrza Świata.– przytacza historię funkcjonariusza Wielkopolska Policja.