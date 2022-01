Młoda wokalistka Ada Jarek zajęła drugie miejsce na festiwalu "Music of the World" ZDJĘCIA

Zajęcie drugiego miejsca na Międzynarodowym Festiwalu "Music of the World" w Izraelu było jednym z wielu osiągnieć Ady, czego serdecznie pogratulował jej podczas spotkania prezydent Krystian Kinastowski.

- Gratuluję sukcesów, szczególnie w tak młodym wieku. Jestem bardzo dumny, kiedy słyszę o tylu zdobytych nagrodach. Życzę powodzenia i spełniania marzeń - powiedział prezydent Kalisza.

Włodarz zaprosił również Adę, by zaśpiewała na podsumowaniu roku sportowego.

Ada Jarek rozwija swoją pasję na wielu konkursach, na których zdobywa pierwsze miejsca. Rok temu otrzymała nagrodę Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu "Pieśnią i sercem", a także reprezentowała Polskę na Festiwalu "Muzyka Mira" w Jerozolimie, z którego organizatorami współpracuje fundacja Ewy Iżykowskiej "Arte Eva". Była także finalistką m.in. VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd w Krakowie 2021 czy Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej "Your Song" w Warszawie 2021. Lista będzie jeszcze dłuższa, ponieważ Ada przygotowuje się już do eliminacji do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.