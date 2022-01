Młodzi muzycy z Kalisza pod okiem Adama Sztaby wystąpią na scenie Filharmonii Bydgoskiej

Grupa utalentowanej muzycznie młodzieży z całej Polski została wyłoniona w drodze przesłuchań konkursowych. Przez ostatnich kilka dni pracowali oni pod opieką Adama Sztaby podczas warsztatów Orchestra4Young. Warsztaty wokalne prowadziła Emilia Hamerlik absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, uczestniczka The Voice of Poland.

W gronie wybrańców znalazło się czworo młodych kaliszan – dwoje wokalistów i dwoje muzyków: Gabriela Wieczorek wokal, Marcel Tułacz wokal. Julia Sawińska skrzypce i Dawid Figlak wiolonczela. Gabriela jest na co dzień uczennicą Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu. Marcel uczy się w Szkole Podstawowej w Chełmcach. Oboje są też uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu. Z kolei Julia i Dawid to Absolwenci PSM w Kaliszu. Obecnie uczą się w Liceum Muzycznym w Poznaniu.

- To są wybrańcy z całej Polski. Świetni muzycy, bardzo młodzi. My mając lat 18, chcielibyśmy grać tak jak oni. To zupełnie nowe pokolenie. Świetnie się pracuje, bardzo to przyjemne, że wykorzystujemy czas ferii zamiast jeździć na nartach - gramy. Taki mamy pomysł na życie - powiedział w telewizyjnym programie „Dzień Dobry TVN” Adam Sztaba.