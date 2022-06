Młodzieżowa mistrzyni Polski zagra w MKS Kalisz

Kontrakt 18-letniej libero to efekt planu wprowadzania do seniorskiego zespołu najbardziej utalentowanych zawodniczek Akademii MKS Kalisz, której zespoły w ostatnich trzech latach zdobyły osiem medali mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Pomóc w aklimatyzacji i odpowiednim wdrażaniu najlepszej młodzieży w kraju do realiów seniorskiej siatkówki ma pomóc doświadczenie trenera Marcina Widery. To architekt sukcesów akademii, który z młodzieżowymi zespołami MKS-u pracował od 2019 roku, a w przyszłym sezonie przejmie w kaliskim zespole rolę pierwszego trenera.

Natalia Pajdak reprezentowała barwy młodzieżowych drużyn kaliskiego klubu od 2019 roku, od początku współpracując z trenerem Widerą, pod którego wodzą zdobyła cztery medale mistrzostw Polski.