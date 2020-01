Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu. Zobacz, jak prezentuje się nowa siedziba MDK przy ul. Teatralnej ZDJĘCIA

Młodzieżowy Dom Kultury, który do tej pory funkcjonował w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Fabrycznej, został przeniesiony do budynku po Gimnazjum nr 3 przy ul. Teatralnej. Sale zwolnione przez MDK wróciły do szkoły. Zobacz, jak prezentuje się zmodernizowany na potrzeby MDK ponad 200-letni budynek przy ulicy Teatralnej, a także jak obiekt wyglądał przed i w trakcie remontu.

