Mniej narodzin, więcej zgonów, czyli rok 2021 w statystykach Gminy i Miasta Stawiszyn

Gmina i Miasto Stawiszyn w statystykach 2021

Na dzień 31.12.2021 roku na terenie gminy zameldowanych na pobyt stały było 6975 osób. W porównaniu do roku 2020 to mniej o 101 osób.

Spowodowane jest to m. in. przewagą liczby zgonów w stosunku do mniejszej ilości narodzin. W 2021 roku zmarło 94 osób jest to więcej o 8 osób niż w 2020 roku. Statystyki Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn wskazują większą ilość kobiet 3594, niż mężczyzn – 3381. Według stanu na dzień 31.12.2021 roku na terenie Gminy Stawiszyn zameldowanych na pobyt czasowy było 51 osób – podaje Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn.

Wraz ze spadkiem mieszkańców spadła także liczba urodzeń o 15 dzieci. W 2021 roku przyszło na świat 44 dzieci. W 2021 roku urodziło się 23 chłopców i 21 dziewczynek. Dla porównania w 2020 roku przyszło na świat 59 dzieci – 31 chłopców i 28 dziewczynek.