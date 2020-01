W najbliższy weekend odbędzie się piąta edycja Mobile Photo Trip. Tym razem fotografowie, wykonujący zdjęcia jedynie za pomocą telefonów komórkowych, wyjątkowych ujęć szukać będą w Kaliszu.

Mobile Photo Trip jest cyklem spotkań mających na celu promocję fotografii mobilnej. Ich uczestnicy co miesiąc od września do czerwca odwiedzają inne miasto, w którym odwiedzają interesujące miejsca i lokalne instytucje, spotykają się z ciekawymi ludźmi, wymieniają się spostrzeżeniami i uczą od samych siebie. Efektem każdej takiej fotowycieczki są setki zdjęć, publikowane na portalu społecznościowym Instagram.Już w sobotę w najstarszym z polskich miast uczestnicy Mobile Photo Trip zobaczą i sfotografują m.in. katedrę św. Mikołaja, Most Kamienny, Główny Rynek z kamienicami i klimatyczne ulice śródmieścia oraz kaliskie murale. W niedzielę natomiast odwiedzą Gołuchów.