Mobilny Punkt Spisowy w Kaliszu. To już ostatni moment, aby się spisać

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który upływa 30.09.2021 roku, Gminne Biuro Spisowe dla miasta Kalisza we współpracy z Inspektoratem ZUS w Kaliszu, uruchamia Mobilny Punkt Spisowy. Będzie on funkcjonował od poniedziałku 13 września - do piątku, 17 września w godzinach od 10:00-14:00 w siedzibie ZUS, przy ul. Konopnickiej 31.

Ponadto podobny punkt w tym samym terminie i w godzinach jak wyżej, będzie także uruchomiony w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1a.

