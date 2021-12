Morsujemy w Gołuchowie. Blisko 100 morsów wzięło udział w lodowatej kąpieli. ZDJĘCIA

Morsujemy w Gołuchowie. Blisko 100 morsów wzięło udział w lodowatej kąpieli

Część morsów kąpie się zima od kilku lat, niektórzy debiutowali. Kąpiel w zimnej wodzie i bycie morsem wymaga poświęceń, jednak 12 grudnia wiele osób się nie wahało, by się zamoczyć. Warunki pogodowe były tak dobre, że aż około sto osób pojawiło się w niedzielę na plaży w Gołuchowie.

- Dobre przygotowanie do morsowania to ważna rzecz. Należy dobrze zjeść, przygotować ciepłe ubrania. Należy słuchać przede wszystkim swojego organizmu, ponieważ kiedy robi nam się za zimno to powinniśmy wyjść. Nie należy ryzykować. W grupie mamy dużo doświadczonych morsów, które robią to już długo, służą pomocą, wprowadzeniem do wody, radą co do stroju, buty, skarpetki. Z roku na rok jest nas coraz więcej w Gołuchowie. Jak zaczynaliśmy to było może 20-30 osób, a teraz są niedziele kiedy dochodzimy spokojnie do ponad stu osób - zaznacza jeden z morsujących w Gołuchowi Mariusz Mazurczak.