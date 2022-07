Most kolejowy na Prośnie w Kaliszu ma już 120 lat ZDJĘCIA

Most kolejowy w Kaliszu ma długość 125 metrów i jest najdłuższą przeprawą w mieście. Wzniesiony został w 1902 podczas budowy Kolei Warszawsko-Kaliskiej. Do I wojny światowej biegł nim jeden tor o szerokości 1524 mm. Gdy rozstaw szyn zmniejszono do 1435 mm, dobudowano drugi.

Obecnie trwa trwa długo wyczekiwany remont przeprawy. Niestety, PKP nie były zainteresowane wspólną budową kładki pieszo-rowerowej przy okazji modernizacji przeprawy. Miasto zamierza sfinansować kładkę z własnych pieniędzy.

- Niezbędne jest uzyskanie pozwoleń - w tym decyzji środowiskowej - opinii i uzgodnień oraz pozwolenia na budowę - nie tylko samej kładki, ale i dojazdów od strony Wału Piastowskiego i ulicy Wypoczynkowej - tłumaczył prezydent Kalisza.

Kładka ma być podwieszona pod istniejący most. Jego konstrukcja zostanie wzmocniona podczas prowadzonych przez PKP prac.