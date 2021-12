MotoMikołaje w Kaliszu zawieźli słodkie prezenty dzieciom. ZDJĘCIA

MotoMikołaje w Kaliszu to akcja, która odbywa się od kilku lat. Motocykliści z regionu z okazji Świąt Bożego Narodzenia obdarowują najmłodszych prezentami. Nie inaczej było w niedzielę, 12 grudnia. Blisko setka fanów jednośladów wsiadła na swoje maszyny, aby zawieść paczki dzieciom.

- Na zrzutce zebraliśmy blisko 4000 złotych, co nas trochę zaskoczyło, bo planowaliśmy zebrać 1500 złotych. Ludzie dopisali i zebraliśmy znacznie więcej w związku z czym paczki są naprawdę bogate i dużo większe niż w poprzednich latach - powiedział Robert Krymarys, współorganizator akcji.

MotoMikołaje w Kaliszu w tym roku paczkami obdarowali uczniów Podstawowej Szkoły Specjalnej nr 19 w Kaliszu i wychowanków Domu Dziecka w Liskowie.

Akcja przyciągnęła również innych zmotoryzowanych kaliszan.

- Dołączyłam do akcji w tym roku. Przyjechałam autem, do którego zapakowałam paczki. Do tego wieziemy dzieciom mnóstwo uśmiechu - dodaje Martyna Olejniczak.