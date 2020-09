Multi Art Festival w Kaliszu. Film, warsztaty i oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Baneriolanza" Adriana Kempy ZDJĘCIA

- Poprzez tę wystawę bardziej przyglądam się reklamie, niż krytykuję. Staram się sztuką odpowiadać na to, co nas otacza. Pojawiają się matryce reklam, następuje zamiana baneru na płótno, czy odwrotnie - tłumaczy Adrian Kempa. - W całej tej przestrzeni ogarnia nas baner, tak samo jak ogarnia nas w przestrzeni publicznej. Banery zakrywają nam zieleń, budynki. Ta wystawa opowiada o tym całych chaosie.

Wystawa Adriana Kempy to głos krytyczny, ale nie bez czułości i wrażliwości, tak charakterystycznej dla malarza; przenicowuje temat polskiego krajobrazu; proponuje nam rozbudowaną instalację in situ, szczelnie wypełniającą wnętrze, wręcz rozsadzając galerię od wewnątrz. Wystawa utkana jest z wielkich, barwnych billboardów, zdjęć, banerów/obrazów zamalowywanych warstwa po warstwie, a zawieszonych na plastikowych opaskach zaciskowych tzw. trytytkach – tych samych, którymi montowane są wielkoformatowe reklamy. Bliżej mu do socjologa czy antropologa, badającego istotę obrazów w przestrzeni publicznej, ich wzajemne relacje i proporcje, niż do relacjonującego zjawisko publicysty, czy walczącego aktywisty.

O artyście

Absolwent Liceum Plastycznego w Kaliszu. Ukończył studia na kierunkach malarstwo i edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Poznaniu. W działalności artystycznej zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym, rysunkiem i sytuacjami rysunkowymi w przestrzeni, działaniami w miejscach publicznych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Swoje prace pokazywał m.in. w ramach wystawy "Rysować" w Galerii Wozownia w Toruniu, Kaliskiego Biennale Sztuki A-Kumulacje w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, "Salonu odrzuconych" w PGS w Sopocie, Multi Art. Festivalu oraz w Galerii Propaganda w Warszawie.