Muzeum Historii Szczypiorna niebawem otworzy przed nami swoje podwoje. ZDJĘCIA

W budynku przy ulicy Wrocławskiej 189 początkowo mieściła się łaźnia. W czasie I wojny światowej w pobliżu znajdował się niemiecki obóz jeniecki. W latach 70-tych ubiegłego wieku łaźnia została zamieniona w „Klub środowiskowy w Szczypiornie”, w którym znajdowała się biblioteka z telewizorem. Następnie mieściła się tutaj piwiarnia, a później budynek przejęła Rada Osiedla Szczypiorno. Od 2002 roku przez osiem lat w w budynku funkcjonował pub-piwiarnia „Trójkąt”.

- W 2011 roku zrodził się pomysł utworzenia izby pamięci, którą zacząłem tworzyć wraz z Tomaszem Chajdukiem. Chcieliśmy uczcić pamięć legionistów Józefa Piłsudskiego internowanych w obozie w Szczypiornie w 1917 roku. W pewnym momencie po wizycie w Kaliszu Zygfryda Kuchty, wiceprezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce, żeby rozbudować izbę o cześć umożliwiającą wyeksponowanie pamiątek związanych z najnowsza historią piłki ręcznej. Okazało się, że miejsca mieliśmy za mało. Złożyłem wniosek do miasta i po pewnych perturbacjach oraz słowach krytyki udało się to doprowadzić do rezultatu – mówi Edward Prus, prezes Stowarzyszenia Szczypiorniak.